ЗНО в минулому. Стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році
Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. В умовах воєнного стану вона знову буде дещо зміненою та відбуватиметься за схемою 2+1.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
Що будуть здавати абітурієнти
Як і минулого року, замість ЗНО вступники будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ). До нього входять два обов'язкових предмети та один на вибір випускника.
Серед обов'язкових - українська мова та математика. На вибір вступника один предмет зі списку:
- історія України
- іноземна мова
- біологія
- фізика
- хімія
У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для ЗНО, тому й готуватися варто за відповідною програмою.
Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.
За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.
Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.
Коли та де проведуть НМТ
На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.
НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.
Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти у населених пунктах України та деяких країнах за кордоном.
Тому випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.
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