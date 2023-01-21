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ЗНО в минулому. Стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році

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Україна, Субота 21 січня 2023 13:10
ЗНО в минулому. Стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році Якою буде вступна кампанія 2023 (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Юлія Гаюк

Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. В умовах воєнного стану вона знову буде дещо зміненою та відбуватиметься за схемою 2+1.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Що будуть здавати абітурієнти

Як і минулого року, замість ЗНО вступники будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ). До нього входять два обов'язкових предмети та один на вибір випускника.

Серед обов'язкових - українська мова та математика. На вибір вступника один предмет зі списку:

  • історія України
  • іноземна мова
  • біологія
  • фізика
  • хімія

У тестах НМТ будуть використані завдання, розроблені для ЗНО, тому й готуватися варто за відповідною програмою.

Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ не пізніше травня 2023 року. Усі учасники зможуть з ними ознайомитися.

За кількістю тестів буде 30 завдань з української мови, 22 - з математики. З історії України - 30, з іноземних мов - 32, з фізики - 20, з біології та хімії - по 30.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

ЗНО в минулому. Стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році

Коли та де проведуть НМТ

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.

Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти у населених пунктах України та деяких країнах за кордоном.

Тому випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

ЗНО в минулому. Стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році

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