Поступление в магистратуру в 2023: в МОН определили механизм отбора
Фото: как будет проходить поступление в магистратуру в Украине в 2023 году (bessarabia.inform)
В Украине министерством образования и науки согласован механизм конкурсного отбора в магистратуру в 2023 году. Все бакалавры, поступающие в магистратуру, должны будут сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ).
Об этом передает Освіта.ua.
Каким будет единый вступительный экзамен
ЕВИ будет содержать два блока:
- тест общей учебной компетентности,
- тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).
Также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления на такие специальности, как:
- управление и администрирование,
- социальные и поведенческие науки,
- право,
- журналистика;
- публичное управление и администрирование,
- международные дела.
Поступающие на эти специальности должны будут сдать предметные тесты по таким блокам:
- экономика и международная экономика, право и международное право,
- учет и финансы, политология и международные отношения, психология и социология,
- управление и администрирование.
Напомним, ранее глава МОН Сергей Шкарлет объяснил, как будет проходить поступление в вуз в 2023 году.
А также перед этим мы рассказывали, будут ли ученики 4 и 9 классов составлять ГИА в этом году.