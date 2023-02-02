Поступление в магистратуру в 2023: в МОН определили механизм отбора

В Украине министерством образования и науки согласован механизм конкурсного отбора в магистратуру в 2023 году. Все бакалавры, поступающие в магистратуру, должны будут сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Об этом передает Освіта.ua .

Каким будет единый вступительный экзамен

ЕВИ будет содержать два блока:

тест общей учебной компетентности,

тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

Также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления на такие специальности, как:

управление и администрирование,

социальные и поведенческие науки,

право,

журналистика;

публичное управление и администрирование,

международные дела.

Поступающие на эти специальности должны будут сдать предметные тесты по таким блокам: