ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поступление в магистратуру в 2023: в МОН определили механизм отбора

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 16:12
Поступление в магистратуру в 2023: в МОН определили механизм отбора Фото: как будет проходить поступление в магистратуру в Украине в 2023 году (bessarabia.inform)
Автор: Владимир Костырин

В Украине министерством образования и науки согласован механизм конкурсного отбора в магистратуру в 2023 году. Все бакалавры, поступающие в магистратуру, должны будут сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Об этом передает Освіта.ua.

Каким будет единый вступительный экзамен

ЕВИ будет содержать два блока:

  • тест общей учебной компетентности,
  • тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

Также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) для поступления на такие специальности, как:

  • управление и администрирование,
  • социальные и поведенческие науки,
  • право,
  • журналистика;
  • публичное управление и администрирование,
  • международные дела.

Поступающие на эти специальности должны будут сдать предметные тесты по таким блокам:

  • экономика и международная экономика, право и международное право,
  • учет и финансы, политология и международные отношения, психология и социология,
  • управление и администрирование.

Напомним, ранее глава МОН Сергей Шкарлет объяснил, как будет проходить поступление в вуз в 2023 году.

А также перед этим мы рассказывали, будут ли ученики 4 и 9 классов составлять ГИА в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенти МОН Вступительная кампания