Как встреча Зеленского и Путина повлияет на доллар: эксперт указал на важный нюанс

Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Прекращение транзита газа, которое обсуждалось на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, не повлияет на курс доллара

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках "нормандского саммита" не повлияет на курс доллара. Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что прекращение транзита российского газа в Европу через Украину не повлияет на курс доллара в Украине, если соответствующий контракт будет заключен в течение 2020 года. Об этом пишет "Сегодня".

Эксперт считает, что на доллар не повлияет и транш Международного валютного фонда, и отсутствие транзита газа.

"На курс [доллара] это не повлияет, как и транш Международного валютного фонда, поскольку курс формируется под воздействием других факторов. Отсутствие транзита может повлиять на курс только в том случае, если транзита не будет долгое время, например, год. В целом, это не такие уж огромные валютные поступления (около 3 млрд долл. – ред.)", – сказал он.

В то же время экономист допускает, что отсутствие контракта может взвинтить цены на природный газ в Европе, а значит – и в Украине.

"Если будет нулевой транзит, цены [на голубое топливо] повысятся в Европе. А поскольку в Украине цены на газ привязаны к европейским, здесь также повысятся цены как для физлиц, так и для промышленности", – предупредил эксперт.

Напомним, что ранее появился пугающий прогноз курса валют на 2020 год.