Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тенденция к снижению курса доллара продолжится

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, Нацбанк Украины в очередной раз объяснил причины укрепления гривны, причем, некоторые из хорошо ранее известных факторов утратили свою важность. По словам регулятора, основными источниками избыточного предложения валюты с октября по текущий момент являются поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,88 грн до 23,56 грн (-1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,70/23,72 до 23,49/23,50 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,60/23,86 до 23,34/23,58 (-1,1%/-1,2%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен.