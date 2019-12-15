Зустріч Зеленського і Путіна вплине на долар: експерт вказав на важливий нюанс

Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Припинення транзиту газу, яке обговорювалося на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, не вплине на курс долара

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках "нормандського саміту" не вплине на курс долара. Економічний експерт Віктор Скаршевський вважає, що припинення транзиту російського газу в Європу через Україну не вплине на курс долара в Україні, якщо відповідний контракт буде укладений протягом 2020 року. Про це пише "Сегодня".

Експерт вважає, що долар не вплине й транш Міжнародного валютного фонду, і відсутність транзиту газу.

"На курс [долара] це не вплине, як і транш Міжнародного валютного фонду, оскільки курс формується під впливом інших факторів. Відсутність транзиту може вплинути на курс лише в тому випадку, якщо транзиту не буде довгий час, наприклад, рік. В цілому, це не такі вже величезні валютні надходження (близько 3 млрд дол. – ред.)", – сказав він.

У той же час економіст припускає, що відсутність контракту може підняти ціни на природний газ в Європі, а значить – і в Україні.

"Якщо буде нульовий транзит, ціни [на блакитне паливо] підвищаться в Європі. А оскільки в Україні ціни на газ прив'язані до європейських, тут також підвищаться ціни як для фізичних осіб, так і для промисловості", – попередив експерт.

Нагадаємо, що раніше з'явився страшний прогноз курсу валют на 2020 рік.