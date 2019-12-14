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Доллар по 50 грн: появился пугающий прогноз на 2020 год

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 09:09
Доллар по 50 грн: появился пугающий прогноз на 2020 год
Появился прогноз курса доллара в Украине на 2020 год (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 или даже 50 грн

Курс доллара в Украине постепенно приближается к отметке в 20 грн. Но в следующем году ситуация на валютном рынке в стране может существенно измениться.

Так, в комментарии Styler кандидат экономических наук Александр Хмелевский сказал, что в 2020 году надо быть готовым к падению гривны.

По словам эксперта, на то, что курсы доллара и евро перейдут на рост, указывают несколько моментов.

Одним из факторов Хмелевский называет дефицит торгового баланса более чем в 11 миллиардов долларов. Также эксперт прогнозирует отток инвестиций из Украины. Кроме того, на курс гривны негативно повлияет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов.

Также, по словам Хмелевского, в следующем году может начаться мировой финансовый кризис. Не исключает эксперт и возможности политического кризиса в Украине.

"Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар", - подытожил экономист.

В то же время, по прогнозам аналитиков, до Нового года украинская национальная валюта будет укрепляться. Учитывая то, что точных прогнозов относительно курса доллара на следующий год не дают никакие прогнозисты, это означает, говорят эксперты, что можно готовиться к покупке долларов уже в ближайшее время.

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