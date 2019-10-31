Это чудо: Заворотнюк улыбается и плавает в бассейне

Самочувствие звезды сериала "Моя прекрасная няня" значительно улучшилось
Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием и в настоящее время проходит курс реабилитации в частной клинике на Рублевке в деревне Жуковка в РФ. Больница, в которой находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", специализируется на восстановлении пациентов после завершения основного курса лечения и помогает реабилитировать больных между курсами химиотерапии.
Хотя родные актрисы предпочитают хранить молчание о состоянии здоровья Анастасии, время от времени в сеть и прессу "просачиваются" новые данные - как правило, со ссылкой на друзей актрисы или источники в ее окружении.
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Так, недавно стало известно, что заменитости провели генетический ДНК-тест, литос-тест и тест по отпечаткам пальцев, и результат оказался очень обнадеживающим. Сама же Заворотнюк пребывает в адекватном состоянии и настроена оптимистично.
По словам онкологов, глиобластома головного мозга злокачественный и самый агрессивный вид опухоли, и если удалось избежать летального исхода, люди дольше 5 лет с таким диагнозом живут - точнее существуют и страдают - редко. Об этом передает издание "Дни.ру".
Клиника, в которой проходит лечение Заворотнюк (фото: protonmed.ru)
Однако в случае с Заворотнюк, похоже, произошло чудо, говорят медики.
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)
Друзья актрисы рассказали, что она чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне.
Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки и встречаются, условно говоря, 1 раз на 100 тысяч.