Это чудо: Заворотнюк улыбается и плавает в бассейне

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Самочувствие звезды сериала "Моя прекрасная няня" значительно улучшилось

Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием и в настоящее время проходит курс реабилитации в частной клинике на Рублевке в деревне Жуковка в РФ. Больница, в которой находится звезда сериала "Моя прекрасная няня", специализируется на восстановлении пациентов после завершения основного курса лечения и помогает реабилитировать больных между курсами химиотерапии.

Хотя родные актрисы предпочитают хранить молчание о состоянии здоровья Анастасии, время от времени в сеть и прессу "просачиваются" новые данные - как правило, со ссылкой на друзей актрисы или источники в ее окружении.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Так, недавно стало известно, что заменитости провели генетический ДНК-тест, литос-тест и тест по отпечаткам пальцев, и результат оказался очень обнадеживающим. Сама же Заворотнюк пребывает в адекватном состоянии и настроена оптимистично.

По словам онкологов, глиобластома головного мозга злокачественный и самый агрессивный вид опухоли, и если удалось избежать летального исхода, люди дольше 5 лет с таким диагнозом живут - точнее существуют и страдают - редко. Об этом передает издание "Дни.ру".

Клиника, в которой проходит лечение Заворотнюк (фото: protonmed.ru)

Однако в случае с Заворотнюк, похоже, произошло чудо, говорят медики.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Друзья актрисы рассказали, что она чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне.

Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки и встречаются, условно говоря, 1 раз на 100 тысяч.