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Спливли деталі про коханця Заворотнюк: вони без кінця співали

STYLERПерсони    05.11.2019 - 18:10
Спливли деталі про коханця Заворотнюк: вони без кінця співали
Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, як Анастасія Заворотнюк крутила роман з Сергієм Жигуновим

Анастасія Заворотнюк під час зйомок в серіалі "Моя прекрасня няня" крутила роман з Сергієм Жигуновим. Про це розповів в інтерв'ю сусід актора по дачі в Абрамцево Сергій Заграєвський.

Зокрема, Заграєвский повідав журналістам про те, що коли Жигунов привозив Зеворотнюк на дачу, то "Настя була чарівною, дуже привітною". За словами чоловіка, тоді актриса "здавалася самою люб'язністю", адже Заворотнюк дуже старалася сподобатися всім сусідам свого зіркового кавалера.

"Заворотнюк залишала враження дуже милої людини з бездоганною поведінкою. На її обличчі завжди була посмішка. Навіть коли виникали проблеми з тим же прибиранням снігу, вона ніколи не обурювалася. Сонечко таке! У неї був веселий шпіц - він весь час вдавався на наш ділянку і гавкав", - розповів Заграевський.

Спливли деталі про коханця Заворотнюк: вони без кінця співали

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Незабаром на дачі Жигунова почала з'являтися мама Анастасії. Жигунов був щасливий. Часто в його будинку влаштовували нічні посиденьки з друзями.

"Вони без кінця співали! Я йому навіть періодично говорив: "Сергію, ти вночі йди в будинок співати. А то ти співаєш так, що у мене шибки дрижать!" Було видно, що він дуже любить Настю", - зазначив Заграєвский.

При цьому чоловік каже, що сама Заворотнюк, швидше за все, була байдужа до Жигунова. Що наштовхнуло його на такі думки - невідомо, та й сам Заграєвський не хоче говорити про це, поки Заворотнюк веде боротьбу з важкою хворобою.

"Але все ж мені здалося, що щось у ній було фальшивим: і в її усмішці, і в поведінці. Незатишно їй було з ним! Сергійко з кожним днем ставав дедалі похмурішим і похмурішим. Потім, дивлюся, він перестав з'являтися на дачі. І Настя кудись пропала. Я в сусідські проблеми не вникав", - повідав Заграєвський і додав, що Жигунов після розставання з Заворотнюк став зовсім іншою людиною і продав дачу.

Спливли деталі про коханця Заворотнюк: вони без кінця співали

Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (фото: кадр з серіалу)

Зараз Заграєвский стежить за станом Заворотнюк і сподівається, що кінозірка піде на поправку.

"У ті часи, коли вона приїжджала в Абрамцево, на здоров'я не скаржилася. Ця ж хвороба виникає з нізвідки. Але ми всі дуже сподіваємося і віримо, що Настя обов'язково одужає", - резюмував він.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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