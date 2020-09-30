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Всплыла правда о "заоблачных" пенсиях в Беларуси

Среда 30 сентября 2020 20:49
Всплыла правда о "заоблачных" пенсиях в Беларуси
Белорусские рубли (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Пенсии в Беларуси оказались не такими уж и большими

В сентябре этого года средняя трудовая пенсия в Беларуси составила 473,82 белорусских рубля (180 долларов). К примеру, польские пенсионеры получают в 3 раза больше.

За первое полугодие 2019 года польские пенсионеры получили в среднем по 2236,84 польских злотых (579 долларов). Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".

При этом в Беларуси пенсии получают 2,5 миллиона человек, из них - 600 тысяч вынуждены продолжать работать. В Польше пенсионные выплаты получает около 5,6 миллиона человек.

Также появилась инфографика, которая показывает сравнение стоимости базовых продуктов в Беларуси и Польши. Белорусские старики тратят на них всего на 3,5 доллара меньше чем поляки, а пенсии получают в три раза меньше.

Всплыла правда о &quot;заоблачных&quot; пенсиях в Беларуси

Telegram-канал "NEXTA Live"

"Меж тем, Лукашенко продолжает обещать белорусским пенсионерам повышение выплат",- говорится в сообщении.

Напомним, на белорусском телевидении допустили эпичный ляп во время освещения инаугурации Александра Лукашенко. Диктор государственного канала "Беларусь-1" объявил, что Лукашенко "положил красную руку" на Конституцию.

Эту ошибку пользователи сети уже назвали символической и оговоркой по Фрейду, имея в виду жестокие разгоны и массовые задержания в стране.

Ранее эксперт назвал последствия инаугурации Лукашенко для Украины.

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