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Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию: видео конфуза на инаугурации стало вирусным

Минск, Четверг 24 сентября 2020 18:33
Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию: видео конфуза на инаугурации стало вирусным
Александр Лукашенко (фото: president.gov.by)
Автор: Владимир Костырин

На белорусском ТВ допустили эпичный ляп во время освещения инаугурации Лукашенко

Тайная инаугурация Александра Лукашенко ознаменовалась очередным скандалом - во время трансляции церемонии на белорусском телевидении ведущий, описывая мероприятие, в прямом эфире допустил досадную оговорку.

Так, диктор государственного канала "Беларусь-1" объявил, что Лукашенко "положил красную руку" на Конституцию. Видео с символическим ляпом во время выпуска новостей быстро распространилось в сети и стало "вирусным".

Описывая церемонию уже шестой инаугурации Лукашенко, диктор оговорился, зачитывая текст.

"Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на беларусском языке, положив красную руку на Конституцию", - прозвучало в эфире.

Видео: На белорусском ТВ рассказали о "красной" руке Лукашенко на церемонии инаугурации

Очевидно, диктор хотел произнести "правую руку", однако перепутал слова. Исправлять свой ляп ведущий также не стал и не извинился.

Такую ошибку пользователи сети уже назвали символической и оговоркой по Фрейду, имея в виду жестокие разгоны и массовые задержания протестующих в Беларуси, и регулярные поощрения Лукашенко действий силовиков.

В интернете активно обсуждают инцидент в эфире и публикуют фотожабы.

  • Кровавую! - так правильно...
  • Вот этого и боялся Лукашенко, когда решил провести тайную вечерю!
  • Красную от крови своих жертв. Все правильно написано. Никакой оговорки. Все так и было. Монстр объявил войну своему народу.
  • Лукашенковская банда пропагандистов потеряли совесть и профессионализм абсолютно. Вчера у них - "Ермошина - председатель по референДУРАМ", сегодня у них КРАСНАЯ рука вампира лукашеску... Оговорки постоянные. Боятся гнева народного
  • Может наоборот - совесть просыпается и профессионализм
  • Все верно сказал, ошибся только - кровавую руку...

Лукашенко положил &quot;красную руку&quot; на Конституцию: видео конфуза на инаугурации стало вирусным

Инаугурация Лукашенко "вдохновила" сеть на фотожабы (фото: twitter.com/novosyolov)

Ранее сообщалось, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов и похвалил силовиков за жесткие разгоны протестующих.

Напомним, что Украина не признает легитимность Лукашенко. Кроме того, после тайной инаугурации Лукашенко также не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в том числе США и Европейский союз.

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