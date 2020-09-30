Спливла правда про "захмарні" пенсії в Білорусі

Білоруські рублі (фото: pixabay.com)

Пенсії в Білорусі виявилися не такими вже й великими

У вересні цього року середня трудова пенсія в Білорусі склала 473,82 білоруських рубля (180 доларів). Приміром, польські пенсіонери отримують у 3 рази більше.

За перше півріччя 2019 року польські пенсіонери отримали в середньому по 2236,84 польських злотих (579 доларів). Про це повідомляє Telegram-канал "NEXTA Live".

При цьому в Білорусі пенсії отримують 2,5 мільйона осіб, з них - 600 тисяч змушені продовжувати працювати. У Польщі пенсійні виплати отримує близько 5,6 мільйона чоловік.

Також з'явилася інфографіка, яка показує порівняння вартості базових продуктів у Білорусі і Польщі. Білоруські люди похилого віку витрачають на них всього на 3,5 долара менше ніж поляки, а пенсії отримують в три рази менше.

Telegram-канал "NEXTA Live"

"Між тим, Лукашенко продовжує обіцяти білоруським підвищення виплат пенсіонерам",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на білоруському телебаченні допустили епічний ляп під час висвітлення інавгурації Олександра Лукашенка. Диктор державного каналу "Білорусь-1" оголосив, що Лукашенко "поклав червону руку" на Конституцію.

Цю помилку користувачі мережі вже назвали символічною і обмовкою за Фрейдом, маючи на увазі жорстокі розгони і масові затримання в країні.

Раніше експерт назвав наслідки інавгурації Лукашенка для України.