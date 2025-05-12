Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогу

Вже скоро почнеться перший етап головного музичного конкурсу - "Євробачення". І тому час дізнатися, з якими піснями виступатимуть учасники напівфіналу, який відбудеться 13 травня в Базелі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас виступи артистів, які вже цього вівторка змагатимуться за місце в фіналі "Євробачення".
Як відомо, "Євробачення" відбудеться 13, 15 та 17 травня. І в першому півфіналі на нас чекають такі виступи:
Згідно з останніми прогнозами букмекерів, до фіналу можуть потрапити Швеція, Естонія, Україна, Нідерланди, Албанія, Кіпр, Норвегія, Польща, Бельгія та Сан-Марино.
Цікаво, що саме Швецію пророкують перемогу і в гранд-фіналі "Євробачення". У них найбільший коефіцієнт на перше місце.
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