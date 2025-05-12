Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогу

Що відомо про перший напівфінал

Як відомо, "Євробачення" відбудеться 13, 15 та 17 травня. І в першому півфіналі на нас чекають такі виступи:

Ісландія: Væb "RÓA"

Польща: Justyna Steczkowska "GAJA"

Словенія: Klemen "How Much Time Do We Have Left"

Естонія: Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Україна: Ziferblat "Bird of Pray"

Швеція: KAJ "Bara bada bastu"

Португалія: Napa "Deslocado"

Норвегія: Kyle Alessandro "Lighter"

Бельгія: Red Sebastian "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l’Italia"

Албанія: Shkodra Elektronike "Zjarrm"

Нідерланди: Claude "C’est La Vie"

Хорватія: Marko Bošnjak "Poison Cake"

Кіпр: Theo Evan "Shh"

Хто переможе у першому півфіналі

Згідно з останніми прогнозами букмекерів, до фіналу можуть потрапити Швеція, Естонія, Україна, Нідерланди, Албанія, Кіпр, Норвегія, Польща, Бельгія та Сан-Марино.

Прогнози букмекерів (скріншот)

Цікаво, що саме Швецію пророкують перемогу і в гранд-фіналі "Євробачення". У них найбільший коефіцієнт на перше місце.

Хто переможе на "Євробаченні" (скріншот)