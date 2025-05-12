З пишки - у струнку. Як змінилася переможниця "Євробачення" Нетта Барзілай (фото)

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай запам’яталася мільйонам завдяки яскравому образу, унікальному стилю та перемозі на “Євробаченні-2018”. З того часу артистка помітно змінилася зовні і продовжує дивувати шанувальників новими проєктами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, як виглядає і живе зірка після тріумфу на головному пісенному конкурсі Європи.

Ізраїльська співачка стала справжнім відкриттям на "Євробаченні-2018", де з піснею "Toy" впевнено виборола перемогу. Однак навіть цей тріумф не обійшовся без скандалів: авторів пісні запідозрили у плагіаті відомого хіта "Seven Nation Army" гурту The White Stripes.

Згодом правовласники - Universal Music Studios - офіційно звинуватили команду Нетти в плагіаті. Організатори конкурсу вирішили не заглиблюватися в суперечку й обмежилися лише попередженням.

А вже після того, як один із авторів пісні, ізраїльський композитор Дорон Медалі, злітав до Лос-Анджелеса на переговори, ситуація раптово вирішилася без судових баталій.

Після перемоги на "Євробаченні" Нетта стала затребуваною артисткою - її почали активно запрошувати на великі події в різних країнах.

У 2019-му вона приїхала до Києва на фестиваль Atlas Weekend, де зібрала аншлаг.

Саме в столиці України вона зняла кліпи на пісні "Bassa Sababa" і "CEO". У цих відео впізнаються вулиці Києва, а сама артистка виїжджає з величезного порталу у вигляді своєї голови, мчить на рожевій автівці через Дарницький міст і "засвічує" інтер'єри Національної бібліотеки.

До речі, кліп "Bassa Sababa" досі вважається найдорожчим в історії Ізраїлю - його бюджет сягнув мільйона шекелів.

Позиція співачки щодо війни в Україні

Хоч співачка й неодноразово відмовлялася виступати в Росії, у 2021-му вона все ж таки погодилася на поїздку до Москви.

Там Барзілай вийшла на сцену разом із MARUV, а незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну презентувала спільний трек із російським гуртом Little Big.

Після 24 лютого 2022 року Нетта обрала мовчанку. Попри те, що світові зірки демонстрували підтримку Україні, вона уникала будь-яких публічних заяв. Нетта Барзілай (фото: instagram.com/nettabarzi)

Це образило частину її українських шанувальників, які згадали про це, коли в 2023-му вона несподівано з’явилася на сцені у Тель-Авіві разом із реперкою alyona alyona - вони виконали пісню українською.

Як зараз живе Нетта Барзілай

Останнім часом творчість співачки зазнала значних змін. Вона перейшла на іврит, що, природно, звузило її аудиторію. На її музику серйозно вплинули події в Ізраїлі - зокрема війна, яка торкнулася її близького оточення.

Артистка ділилася, що восени 2023-го взагалі не могла творити - емоційний стан був гнітючим, а багато її друзів і родичів, зокрема барабанщик, пішли служити. Нетта Барзілай (фото: instagram.com/nettabarzi)

"Я тримаюся за яскраві моменти. Щоб пам’ятати: є світло, є любов. Хоч вона й програє, але повинна перемогти", - писала вона в Instagram.

Наразі Нетта зовсім інша - і не лише внутрішньо. Зірка помітно схудла, оновила стиль, і, схоже, переосмислила пріоритети.

Сьогодні вона активно займається волонтерством: виступає перед родинами, що втратили близьких, постачає їжу військовим. У цьому їй допомагає батько - він власноруч пече хліб, який разом із донькою передає на передову.

Нетта Барзілай (фото: instagram.com/nettabarzi)