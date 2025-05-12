Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу

Уже скоро начнется первый этап главного музыкального конкурса - "Евровидения". И поэтому пора узнать, с какими песнями будут выступать участники полуфинала, который состоится 13 мая в Базеле.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас выступления артистов, которые уже в этот вторник будут соревноваться за место в финале "Евровидения".
Как известно, "Евровидение" состоится 13, 15 и 17 мая. И в первом полуфинале нас ждут такие выступления:
Согласно последним прогнозам букмекеров, в финал могут попасть Швеция, Эстония, Украина, Нидерланды, Албания, Кипр, Норвегия, Польша, Бельгия и Сан-Марино.
Интересно, что именно Швеции пророчат победу и в гранд-финале "Евровидения". У них самый большой коэффициент на первое место.
Вас может заинтересовать
Как изменилась Нетта Барзилай после победы на "Евровидении"
Где сейчас бородатая певица Кончита Вурст