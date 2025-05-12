Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу

Что известно о первом полуфинале

Как известно, "Евровидение" состоится 13, 15 и 17 мая. И в первом полуфинале нас ждут такие выступления:

Исландия: Væb "RÓA"

Польша: Justyna Steczkowska "GAJA"

Словения: Klemen "How Much Time Do We Have Left"

Эстония: Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Украина: Ziferblat "Bird of Pray"

Швеция: KAJ "Bara bada bastu"

Португалия: Napa "Deslocado"

Норвегия: Kyle Alessandro "Lighter"

Бельгия: Red Sebastian "Strobe Lights"

Азербайджан: Mamagama "Run With Us"

Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l'Italia"

Албания: Shkodra Elektronike "Zjarrm"

Нидерланды: Claude "C'est La Vie"

Хорватия: Marko Bošnjak "Poison Cake"

Кипр: Theo Evan "Shh"

Кто победит в первом полуфинале

Согласно последним прогнозам букмекеров, в финал могут попасть Швеция, Эстония, Украина, Нидерланды, Албания, Кипр, Норвегия, Польша, Бельгия и Сан-Марино.

Прогнозы букмекеров (скриншот)

Интересно, что именно Швеции пророчат победу и в гранд-финале "Евровидения". У них самый большой коэффициент на первое место.

Кто победит на "Евровидении" (скриншот)