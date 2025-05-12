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Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу

Ziferblat представят Украину с песней "Bird of Pray" (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро начнется первый этап главного музыкального конкурса - "Евровидения". И поэтому пора узнать, с какими песнями будут выступать участники полуфинала, который состоится 13 мая в Базеле.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас выступления артистов, которые уже в этот вторник будут соревноваться за место в финале "Евровидения".

Что известно о первом полуфинале

Как известно, "Евровидение" состоится 13, 15 и 17 мая. И в первом полуфинале нас ждут такие выступления:

  • Исландия: Væb "RÓA"

  • Польша: Justyna Steczkowska "GAJA"

  • Словения: Klemen "How Much Time Do We Have Left"

  • Эстония: Tommy Cash "Espresso Macchiato"

  • Украина: Ziferblat "Bird of Pray"

  • Швеция: KAJ "Bara bada bastu"

  • Португалия: Napa "Deslocado"

  • Норвегия: Kyle Alessandro "Lighter"

  • Бельгия: Red Sebastian "Strobe Lights"

  • Азербайджан: Mamagama "Run With Us"

  • Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l'Italia"

  • Албания: Shkodra Elektronike "Zjarrm"

  • Нидерланды: Claude "C'est La Vie"

  • Хорватия: Marko Bošnjak "Poison Cake"

  • Кипр: Theo Evan "Shh"

Кто победит в первом полуфинале

Согласно последним прогнозам букмекеров, в финал могут попасть Швеция, Эстония, Украина, Нидерланды, Албания, Кипр, Норвегия, Польша, Бельгия и Сан-Марино.

Прогнозы букмекеров (скриншот)

Интересно, что именно Швеции пророчат победу и в гранд-финале "Евровидения". У них самый большой коэффициент на первое место.

Кто победит на "Евровидении" (скриншот)

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