"Євробачення-2025": де дивитися та як голосувати у першому півфіналі
Вже 13 травня у швейцарському Базелі розпочнеться 69-й пісенний конкурс “Євробачення”. У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 15-ти країн, аби поборотися за місце у гранд-фіналі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися шоу та як підтримати улюбленого виконавця голосуванням.
Коли і де дивитися “Євробачення-2025”
Вже 13 та 15 травня на глядачів чекають два півфінали, а переможця цьогорічного конкурсу дізнаємось у фіналі, що відбудеться 17 травня.
Україна вийде на сцену у першому півфіналі - гурт Ziferblat виступить п’ятим у списку. Старт трансляцій - о 22:00 за київським часом.
Подивитися шоу можна в кілька способів:
- на телеканалі "Суспільне Культура"
- на сайті "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-каналі "Суспільне мовлення"
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest
- у застосунку MEGOGO
- або послухати на радіо "Промінь"
Як проголосувати
Улюбленого артиста можна підтримати через:
- офіційний додаток Eurovision Song Contest App;
- SMS або телефонний дзвінок (номери з’являться під час ефіру);
- спеціальний сайт esc.vote (працює лише у дні шоу).
Глядачі з України можуть віддати свій голос лише в тому півфіналі, де виступає наш представник. Цьогоріч це - перший півфінал 13 травня. А ще українці матимуть змогу голосувати у фіналі, який відбудеться 17 травня.
Якщо ж ви дивитесь "Євробачення" з-за кордону - наприклад, із Франції, Італії чи Великої Британії - тоді можете голосувати і в першому, і в другому півфіналах, адже правила залежать від країни перегляду.
Важливо: ви можете віддати аж до 20 голосів за артистів, які вас найбільше вразили.
Хто виступить у першому півфіналі й у якій черговості
- Ісландія - Væb з піснею "RÓA"
- Польща - Юстина Стечковська "GAJA"
- Словенія - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
- Естонія - Томмі Кеш "Espresso Macchiato"
- Україна - Ziferblat "Bird of Pray"
- Швеція - KAJ "Bara bada bastu"
- Португалія - Napa "Deslocado"
- Норвегія - Кайл Алессандро "Lighter"
- Бельгія - Red Sebastian "Strobe Lights"
- Азербайджан - Mamagama "Run With U"
- Сан-Марино - Габрі Понте "Tutta l’Italia"
- Албанія - Shkodra Elektronike "Zjerm"
- Нідерланди - Клод "C’est La Vie"
- Хорватія - Марко Бошняк "Poison Cake"
- Кіпр - Theo Evan "Shh"
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