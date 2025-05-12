Про що пісня Ziferblat на "Євробаченні-2025": глибокий сенс і текст "Bird of Pray"

13 травня гурт Ziferblat представить Україну в першому півфіналі міжнародного конкурсу "Євробачення 2025" у Базелі з емоційною піснею "Bird of Pray".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає докладніше про що вона.

Про що пісня "Bird of Pray"

Український гурт приїхав на конкурс із потужною піснею з глибоким змістом.

Ця композиція, як зізнавалися самі учасники колективу, насамперед про свободу. Про цикл життя та надію на щасливе майбутнє.

Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" або "Молитовний птах".

"Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, які живуть у моєму серці з 2022 року", - зазначив один з учасників гурту в інтерв'ю.

Текст пісні "Bird of Pray"

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім з нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Птах

I'm begging you

благаю тебе, будь ласка, просто

Живи

Поділіться

Моє серце з кимось, хто

Піклується

Про

Про мене і мою маленьку молитовну пташку

Вертайся-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Птах

Я благаю тебе

благаю тебе просто

Подбай про себе

про

Про мене і мою пташку

Лети

Як пташка

Куди ти йдеш?

Я прошу тебе, будь ласка, просто

Живи

Поділіться

Моє серце з кимось, хто

Летить

Птах

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи

Поділіться

Моє серце з кимось, хто

Піклується

Про

Про мене і мою маленьку молитовну пташку

Що відомо про гурт Ziferblat

Ziferblat - український музичний гурт, що складається з трьох учасників: Данила Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик).

У 2012 році брати-близнюки Данило і Валентин Лещинські заснували свій перший колектив, вже у 2015 році з'явилася назва Ziferblat.

У 2023 році гурт Ziferblat увійшов до лонг-листа Нацвідбору на "Євробачення", а восени отримав премію Muzvar Awards як "Нове ім'я альтернативної музики". У 2024-му колектив дійшов до фіналу Нацвідбору з піснею "Place I Call Home" і посів друге місце. У лютому 2025 року Ziferblat переміг у Нацвідборі.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться з 13 до 17 травня у Швеції, у місті Базель. Представники України виступлять у першому півфіналі під номером 5, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17-го.