"Все для людей": блогер показал абсурдность остановки транспорта во время тревоги в Киеве

Жители Киева продолжают страдать из-за остановки наземного транспорта во время воздушной тревоги. Требование выполняет коммунальный транспорт, а частные перевозчики (маршрутки) в это время зарабатывают деньги.
Фото и видео показал блогер, транспортный аналитик, Александр Гречко.
"Вся глупость решения Совета обороны Киева относительно остановки коммунального транспорта во время тревог", - пишет блогер.
Так, на видео, маршрутка с пассажирами обгоняет автобус. Водитель сидит в кабине, в салоне пусто. А пассажиры не идут в укрытие, а вместо этого рядом с автобусом на остановке ждут отбоя тревоги.
А на фото ниже автобус с водителем и двумя десятками пассажиров внутри ждут отбоя тревоги.
"По фото вы сами понимаете, где это. Вот прямо самое безопасное место в Киеве, правда?" - спрашивает Александр Гречко.
По словам блогера, никто не будет считать сколько на этом "маразматическом запрете" потерял Киевпастранс, и сколько наварили маршрутчики и таксисты.
"Все для людей", - подытожил он.
На снимке автобус стоит возле завода "Артем", который мог быть реальной целью врага во время обстрела Киева 28 апреля. Тогда ракеты попали в жилые дома, погибла журналистка Вера Гирич.
Фото: facebook.com/oleksandr.grechko
Тем временем жители Киева продолжают подписывать петицию, чтобы добиться отмены решения об остановке всего наземного транспорта во время воздушной тревоги.
Поставить свою подпись можно по ссылке.
С 1 августа 2022 года были введены обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:
В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.
Метрополитен работает во время тревоги с теми же ограничениями, что и раньше. Подробно можно почитать здесь.
Напомним, что в Киеве во время воздушной тревоги кроме транспорта ставится на паузу и работа магазинов.