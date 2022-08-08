"Все для людей": блогер показал абсурдность остановки транспорта во время тревоги в Киеве

"Вся глупость решения Совета обороны Киева относительно остановки коммунального транспорта во время тревог", - пишет блогер.

Так, на видео, маршрутка с пассажирами обгоняет автобус. Водитель сидит в кабине, в салоне пусто. А пассажиры не идут в укрытие, а вместо этого рядом с автобусом на остановке ждут отбоя тревоги.

А на фото ниже автобус с водителем и двумя десятками пассажиров внутри ждут отбоя тревоги.

"По фото вы сами понимаете, где это. Вот прямо самое безопасное место в Киеве, правда?" - спрашивает Александр Гречко.

По словам блогера, никто не будет считать сколько на этом "маразматическом запрете" потерял Киевпастранс, и сколько наварили маршрутчики и таксисты.

"Все для людей", - подытожил он.

На снимке автобус стоит возле завода "Артем", который мог быть реальной целью врага во время обстрела Киева 28 апреля. Тогда ракеты попали в жилые дома, погибла журналистка Вера Гирич.

Фото: facebook.com/oleksandr.grechko

Тем временем жители Киева продолжают подписывать петицию, чтобы добиться отмены решения об остановке всего наземного транспорта во время воздушной тревоги.

Поставить свою подпись можно по ссылке.

Как должен работать транспорт во время тревоги

С 1 августа 2022 года были введены обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки на период тревоги должны остановить движение в безопасном месте.

Пассажирам следует покинуть салон транспортного средства и пройти в ближайшее укрытие.

В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.

Метрополитен работает во время тревоги с теми же ограничениями, что и раньше. Подробно можно почитать здесь.