"Все для людей": блогер показав абсурдність зупинки транспорту під час тривоги в Києві

Мешканці Києва продовжують страждати через зупинку наземного транспорту під час повітряної тривоги. Вимогу виконує комунальний транспорт, а приватні перевізники (маршрутки) у цей час заробляють гроші.
Фото і відео показав блогер, транспортний аналітик, Олександр Гречко.
"Вся дурість рішення Ради оборони Києва щодо зупинки комунального транспорту під час тривог", - пише блогер.
Так, на відео, маршрутка з пасажирами обганяє автобус. Водій - сидить в кабіні, в салоні пусто. А пасажири не йдуть до укриття, а натомість поруч з автобусом на зупинці чекають відбою тривоги.
А на фото нижче автобус з водієм та двома десятками пасажирів всередині чекають відбою тривоги.
"По фото ви самі розумієте, де це. От прямо найбезпечніше місце у Києві, правда?" - запитує Олександр Гречко.
За словами блогера, ніхто не буде рахувати скільки на цій "маразматичний забороні" втратив Київпастранс, і скільки наварили маршрутники та таксисти.
"Все для людей", - підсумував він.
На знімку автобус стоїть біля заводу "Артем", який міг бути реальною ціллю ворога під час обстрілу Києва 28 квітня. Тоді ракети влучили у житлові будинки, загинула журналістка Віра Гирич.
Фото: facebook.com/oleksandr.grechko
Тим часом мешканці Києва продовжують підписувати петицію, щоб домогтися скасування рішення про зупинку всього наземного транспорту під час повітряної тривоги.
Поставити свій підпис можна за посиланням.
З 1 серпня 2022 були введені обов'язкові правила для комунальних та приватних перевізників:
У зв'язку з дією комендантської години (05:00-23:00), наземний громадський транспорт Києва працює за графіком з 06:00 до 22:30.
Метрополітен працює під час тривоги з тими ж обмеженнями, що й раніше. Детально можна почитати тут.
Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги окрім транспорту ставиться на паузу й робота магазинів.