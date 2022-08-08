"Все для людей": блогер показав абсурдність зупинки транспорту під час тривоги в Києві

"Вся дурість рішення Ради оборони Києва щодо зупинки комунального транспорту під час тривог", - пише блогер.

Так, на відео, маршрутка з пасажирами обганяє автобус. Водій - сидить в кабіні, в салоні пусто. А пасажири не йдуть до укриття, а натомість поруч з автобусом на зупинці чекають відбою тривоги.

А на фото нижче автобус з водієм та двома десятками пасажирів всередині чекають відбою тривоги.

"По фото ви самі розумієте, де це. От прямо найбезпечніше місце у Києві, правда?" - запитує Олександр Гречко.

За словами блогера, ніхто не буде рахувати скільки на цій "маразматичний забороні" втратив Київпастранс, і скільки наварили маршрутники та таксисти.

"Все для людей", - підсумував він.

На знімку автобус стоїть біля заводу "Артем", який міг бути реальною ціллю ворога під час обстрілу Києва 28 квітня. Тоді ракети влучили у житлові будинки, загинула журналістка Віра Гирич.

Фото: facebook.com/oleksandr.grechko

Тим часом мешканці Києва продовжують підписувати петицію, щоб домогтися скасування рішення про зупинку всього наземного транспорту під час повітряної тривоги.

Поставити свій підпис можна за посиланням.

Як має працювати транспорт під час тривоги

З 1 серпня 2022 були введені обов'язкові правила для комунальних та приватних перевізників:

Автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутки на період тривоги повинні зупинити рух у безпечному місці.

Пасажирам слід залишити салон транспортного засобу та пройти у найближче укриття.

У зв'язку з дією комендантської години (05:00-23:00), наземний громадський транспорт Києва працює за графіком з 06:00 до 22:30.

Метрополітен працює під час тривоги з тими ж обмеженнями, що й раніше. Детально можна почитати тут.