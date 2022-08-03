Жители Киева требуют отменить остановку транспорта во время тревоги: что известно

Жители Киева теперь могут подписать петицию, чтобы добиться отмены решения об остановке всего наземного транспорта во время воздушной тревоги.

Что известно о петиции

"Решение никак не повышает безопасность горожан, которые должны искать укрытия на первых остановках, где им пришлось выйти во время воздушных тревог. При этом маршрутки продолжают курсировать и возить пассажиров. Такая же ситуация и с такси и частными автомобилями", - говорится в тексте петиции.

Блогер отмечает, что такое решение заставляет киевлян тратить больше на проезд, ведь общественный транспорт теряет хоть какие-то минимальные преимущества для людей.

Люди вынуждены пересаживаться на автомобили, что приводит к большим транспортным расходам в 5-10 раз и повлечет уничтожение транспортной системы города.

Подписать петицию можно по ссылке здесь.

Если необходимое количество подписей (всего нужно 6000) будет набрано, ее должен рассмотреть Совет обороны Киева.

Как работает транспорт во время тревоги

С 1 августа 2022 года вводятся новые обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки на период тревоги должны остановить движение в безопасном месте.

Пассажирам следует покинуть салон транспортного средства и пройти в ближайшее укрытие.

В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.

Метрополитен будет работать во время тревоги с теми же ограничениями, что и раньше. Подробно можно почитать здесь.