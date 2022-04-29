Погибшей от ракетного удара по Киеву оказалась журналистка "Радио Свободы"

"Это маленькая машинка Веры Гирич - моей коллеги по радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", - написал он.

Фото: машина погибшей журналистки (facebook.com/sashdemch)

"Я лично не зол и не хочу плакать, потому что это должно повторяться каждый день. Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет", - добавил Александр Демченко.