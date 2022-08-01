Воздушная тревога ставит Киев на паузу: транспорт не ходит, магазины закрыты

В Киеве усиливают ограничения на время воздушной тревоги. При объявлении угрозы ракетной атаки закрываются магазины, а с 1 августа общественный транспорт столицы прекращает движение.

О правилах работы транспорта, магазинов и ТРЦ Киева во время тревоги, а также карта укрытий - в материале РБК-Украина .

Наземный транспорт

Во время воздушной тревоги в Киеве общественный транспорт работать не будет. По решению КГГА, с 1 августа 2022 вводятся новые обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки на период тревоги должны остановить движение в безопасном месте.

Пассажирам следует покинуть салон транспортного средства и пройти в ближайшее укрытие.

В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.

Метро

Столичный метрополитен продолжает работать с ограничениями:

Поезда следуют без остановки на станциях "Хрещатик", "Днипро", "Гидропарк", "Майдан Незалежности".

Остается закрытым пересадочный узел между синей и красной ветками "Хрещатик" - "Майдан Незалежности".

Во время воздушной тревоги движение поездов метро по наземным участкам приостанавливается.

Движение между подземными станциями осуществляется в обычном режиме с 06:00 до 22:00.

Интервал движения поездов в пиковые часы - 4-5 минут, в остальное время – 8-10 минут.

Вестибюли всех подземных станций работают круглосуточно как укрытие. При входе в метро во время комендантского часа с собой необходимо иметь удостоверение личности.

Проход обеспечивают полицейские. Контактные данные и звонок для вызова дежурного размещаются у входа в подземку.

Магазины и ТРЦ

После трагедии в торговом центре Кременчуга ТРЦ Киева изменили правила работы. Кроме того, согласно постановлению военной администрации столицы, во всех торговых центрах запретили работу детских площадок.

Торговый центр Respublika Park во время воздушной тревоги не работает на вход. Посетители и персонал могут проследовать в укрытие на ст.м. "Теремки".

В ТРЦ DREAM на период тревоги все выходы из помещения остаются открытыми. При этом арендаторы, сотрудники ТРЦ и посетители должны спуститься на первый этаж и проследовать в укрытие. Ближайшие расположены на станциях метро: "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".

Развлекательный центр BLOCKBUSTER MALL не работает на вход во время тревоги. Посетителей просят пройти в одно из ближайших укрытий (ст. м. "Почайна", подземные переходы ул. Набережно-рыбальская, просп. Степана Бандеры).

Магазины ТРЦ Gulliver закрываются после объявления тревоги. Ближайшее укрытие - ст.м. "Дворец Спорта".

Также не работают магазины ТРЦ River Mall. Сотрудники и посетители должны пройти в укрытие на 2-м этаже подземного паркинга центра.

ЦУМ прекращает работу на время воздушной тревоги. Посетителей приглашают в ближайшее укрытие на ст. м "Театральная".

Во время тревоги закрываются магазины сети "Эпицентр", гипермаркеты "Ашан".

Карта укрытий

На случай угрозы ракетной атаки во всех районах Киева подготовлены укрытия. Их можно найти на специальной карте в приложении "Киев цифровой" и на официальном сайте столицы.

На карте обозначены станции метро, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие подземные сооружения, которые можно временно использовать для укрытия на случай тревоги.