"Имитация заботы о киевлянах": тревел-блогер объяснил, к чему приведет остановка транспорта во время тревоги

Решение КГГА про остановку всего наземного общественного транспорта , в том числе и маршруток, во время воздушной тревоги, вызвала споры в украинском обществе.

Почему идея провальная?

По словам блогера, такой опыт уже имеет Днепр. В результате прибыли от перевозок существенно упали, постоянное скопление транспорта. Кроме того, возле остановок просто может не быть поблизости укрытия. Решение потом отменили.

"Что будет в Киеве? Киевпастранс рискует стать ближе к пропасти и обанкротиться. Сеть укрытий существует лишь на бумаге. То есть людям негде прятаться во время тревоги. Имеем еще одну имитацию заботы о киевлянах. Эффект этого решения будет на уровне 0,1%", - добавил Олег Васильев.

Что известно об остановке наземного транспорта во время тревоги

С 1 августа 2022 года вводятся новые обязательные правила для коммунальных и частных перевозчиков:

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки на период тревоги должны остановить движение в безопасном месте.

Пассажирам следует покинуть салон транспортного средства и пройти в ближайшее укрытие.

В связи с действием комендантского часа (05:00-23:00), наземный общественный транспорт Киева работает по графику с 06:00 до 22:30.

Метрополитен будет работать во время тревоги с теми же ограничениями, что и раньше: движение поездов метро по наземным участкам во время тревоги прекращается.

Также существуют следующие ограничения:

Поезда следуют без остановки на станциях "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности".

Остается закрытым пересадочный узел между синей и красной ветками "Крещатик" - "Майдан Незалежности".

Движение между подземными станциями осуществляется в обычном режиме с 06:00 до 22:00.

Интервал движения поездов в пиковые часы - 4-5 минут, в остальное время - 8-10 минут.

Вестибюли всех подземных станций работают круглосуточно как укрытия. При входе в метро во время комендантского часа необходимо иметь с собой удостоверение личности. Контактные данные и звонок для вызова дежурного размещаются у входа в подземку.