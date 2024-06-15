Врятований з-під обстрілів капібара Тоха закінчив лікування: дивіться, де він зараз

У КиївЗоо сталася радісна подія - капібара Тоха, якого врятували місяць тому, виходить у власний відкритий вольєр після реабілітації. Попереду його чекає довгий шлях відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис київського зоопарку у Facebook.
Волонтери евакуювали капібару Тоху близько місяця тому з місць, які майже постійно знаходилися під обстрілами.
Тварина перебувала у сильному стресі, мала проблеми зі здоров’ям та навіть контузію. Наразі Тоха пройшов необхідне лікування і готовий до наступного етапу реабілітації.
Історія врятованої капібари (фото: zoo.kyiv.ua)
Щоб побачити Тоху, ви можете відвідати його зелений маєток наприкінці копитного ряду, поруч зі слоновником. Його новий дім оформлений живими деревами, кущами та квітами, що ростуть навколо басейну з водограєм.
Як виглядає відкритий вольєр для капібари (фото: zoo.kyiv.ua)
При зустрічі з Тохою, відвідувачів зоопарку просять зберігати тишу й утриматися від різких рухів, щоб не налякати тварину.
Лікування Тохи вже завершено, але реабілітація продовжується. Згодом його чекає соціалізація з іншими представниками свого виду - у КиївЗоо вже мешкає група з трьох капібар.
Як зараз виглядає капібара Тоха (фото: zoo.kyiv.ua)
Раніше ми писали про те, як виглядає найвищий у світі пес із Книги рекордів Гіннеса.
Також ми публікували 10 вражаючих фактів про білих кішок, які вас вразять.