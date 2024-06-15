Спасенный из-под обстрелов капибара Тоха закончил лечение: смотрите, где он сейчас

В КиевЗоо произошло радостное событие - капибара Тоха, которого спасли месяц назад, выходит в собственный открытый вольер после реабилитации. Впереди его ждет длинный путь восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост киевского зоопарка в Facebook.
Волонтеры эвакуировали капибару Тоху около месяца назад из мест, которые почти постоянно находились под обстрелами.
Животное находилось в сильном стрессе, имело проблемы со здоровьем и даже контузию. В настоящее время Тоха прошел необходимое лечение и готов к следующему этапу реабилитации.
История спасенной капибары (фото: zoo.kyiv.ua)
Чтобы увидеть Тоху, вы можете посетить его зеленое имение в конце копытного ряда рядом со слоновником. Его новый дом оформлен живыми деревьями, кустарниками и цветами, которые растут вокруг бассейна с фонтаном.
Как выглядит открытый вольер для капибары (фото: zoo.kyiv.ua)
При встрече с Тохой посетителей зоопарка просят сохранять тишину и воздержаться от резких движений, чтобы не испугать животное.
Лечение Тохи уже завершено, но реабилитация продолжается. Впоследствии его ждет социализация с другими представителями своего вида - в КиевЗоо уже проживает группа из трех капибар.
Как сейчас выглядит капибар Тоха (фото: zoo.kyiv.ua)
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