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Спасенный из-под обстрелов капибара Тоха закончил лечение: смотрите, где он сейчас

Капибар Тоха наслаждается мирной жизнью (фото: zoo.kyiv.ua)
Автор: Марина Кравченко

В КиевЗоо произошло радостное событие - капибара Тоха, которого спасли месяц назад, выходит в собственный открытый вольер после реабилитации. Впереди его ждет длинный путь восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост киевского зоопарка в Facebook.

История спасения

Волонтеры эвакуировали капибару Тоху около месяца назад из мест, которые почти постоянно находились под обстрелами.

Животное находилось в сильном стрессе, имело проблемы со здоровьем и даже контузию. В настоящее время Тоха прошел необходимое лечение и готов к следующему этапу реабилитации.

История спасенной капибары (фото: zoo.kyiv.ua)

Дальнейшая судьба капибары

Чтобы увидеть Тоху, вы можете посетить его зеленое имение в конце копытного ряда рядом со слоновником. Его новый дом оформлен живыми деревьями, кустарниками и цветами, которые растут вокруг бассейна с фонтаном.

Как выглядит открытый вольер для капибары (фото: zoo.kyiv.ua)

При встрече с Тохой посетителей зоопарка просят сохранять тишину и воздержаться от резких движений, чтобы не испугать животное.

Лечение Тохи уже завершено, но реабилитация продолжается. Впоследствии его ждет социализация с другими представителями своего вида - в КиевЗоо уже проживает группа из трех капибар.

Как сейчас выглядит капибар Тоха (фото: zoo.kyiv.ua)

 

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Животные