Як виглядає найвищий у світі пес із Книги рекордів Гіннеса: вражаючі фото

Трирічний пес Кевін, який проживає у Західному Де-Мойні, штат Айова, занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвища собака у світі.

Історія великого пса

Німецький дог завоював титул рекордсмена після того, як його довжина від ступнів до загривка склала 0,97 м. Це середній ріст трирічної дитини. С ередній німецький дог-самець має зріст у загривку близько 0,76 м.

Кевін живе у Західному Де-Мойні, штат Айова, США, зі своїми люблячими господарями Трейсі та Роджером Вулфами та їхніми дітьми Олександром (12 років), та Авой (10 років). Кевін є частиною великої зграї, з ним також живуть три собаки та чотири кішки, а також кури, кози та коні.

Рекордсмен Кевін зі своєю родиною ( зображення: guinnessworldrecords.com)

Кевін на прогулянці ( зображення: guinnessworldrecords.com)

Сім'я не планувала заводити ще одного німецького дога після смерті попередника Кевіна, але коли приятель розповів їм про новонароджених цуценят, вони не змогли встояти.

Ім'я майбутнього велетня спало їм на думку, коли вони дивилися сімейну різдвяну класику "Один вдома", де восьмирічний Кевін успішно захищає свій будинок від наполегливих грабіжників.

Трейсі пояснила, що пес ріс швидко і всі були впевнені, що він був одним із найбільших собак, яких всі бачили на той час, коли йому виповнився рік.

Кев - надзвичайно величезна собака (зображення: dailystar.co.uk)

Ніжна душа величезного пса

Трирічний пес - найкращий приклад "ніжного велетня", а пилосос - найстрашніша річ, яку він коли-небудь бачив.

Навіть виміряти його для офіційної спроби встановити рекорд виявилося непросто, оскільки бідолашного Кевіна налякала вимірювальна стрічка.

"Насправді він боїться більшості речей. Він боїться вакууму. Він не дозволить йому наблизитися ближче ніж на шість футів! Він стрибатиме і бігтиме, щоб уникнути цього" - поділилася Трейсі.

Кевін у ванній кімнаті ( зображення: guinnessworldrecords.com)

Судячи з усього, великий Кев іноді може змусити інших цуценят нервувати через свій великий зріст, але, незважаючи на це, він милий і ніжний з ними, час від часу присідаючи і повзаючи, щоб опуститися до їхнього рівня.

Трейсі сказала, що у 12-річного Олександра особливо сильний зв'язок із Кевіном, і що вони були друзями із самого початку. Багато вечорів вони лежали разом на "дивані Кевіна".

Пес виріс неймовірно величезним ( зображення: dailystar.co.uk)

Особливості характеру

Трейсі, яка працює у ветеринарній клініці, каже, що Кевін ніби велика дитина і часто поводиться так, ніби гадки не має, наскільки він великий.

"Коли Кевін або будь-який з моїх собак приходять до моєї клініки, я ставлю дитячу хвіртку у двері свого офісу. Таким чином, я зможу тримати двері відчиненими, але не пускати собак" - розповідає Трейсі.

"Я не думаю, що він усвідомлює, що він такий великий, як він є. Він постійно намагається втиснутися в маленькі ліжка, сісти на нас зверху і робити все, що роблять маленькі собаки", - додала дівчина.

Кевін з господаркою на дивані ( зображення: guinnessworldrecords.com)

Кевін з'їдає від шести до десяти чашок їжі щодня і зберігає струнку фігуру, незважаючи на те, що він досить ледачий хлопчик.

"Напевно, улюблене заняття Кевіна - подрімати" - жартує Трейсі.

Членів сім'ї часто запитують, чи справді Кевін є конем, і Трейсі каже, що люди навіть пропонують осідлати його та покататися на ньому.

Куди б він не пішов, він привертає багато уваги, і йому напевно подобається бути в центрі уваги.