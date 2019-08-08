Держали за руку и не пускали к Зеленскому: охранники унизили журналистку росТВ

Встреча Владимира Зеленского с с Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле не обошлась без неприятных инцидентов. Охрана заблокировала представительницу пропагандистского канала "Россия". В сети появилось видео, опубликованное ресурсом "Укринформ".

Инцидент произошел в четверг, 8 августа, когда Владимир Зеленский попрощался с Вселенским Патриархом и направился к своему автомобилю.

Президент дал журналистам короткий комментарий и сел в авто. А в это время охранник, предоставленный турецкой стороной, держал за руку и не давал приблизиться к президенту журналистку росТВ.

Журналистку росТВ заблокировали в Стамбуле (фото: ukrinform.ua)

Сообщается, что представительница пропагандистского телеканала была заблокирована из-за ее поведения во время официальной встречи Зеленского с представителями Вселенского Патриархата.

Также известно, что журналистка вместе с оператором поджидала выхода президента Украины во дворе патриархии. А после того, как Зеленский и Варфоломей вышли из храма, они попытались приблизиться. Однако вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.

Представительницу росТВ блокировали, пока авто с президентом не выехало из переулка.

Журналистку росТВ заблокировали в Стамбуле (видео: YouTube/Укринформ)

Ранее мы писали о том, что экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике.

К слову, в конце 2019 года в Украине пройдет вручение новой награды - Кубка президента Украины Владимира Зеленского по юмору.