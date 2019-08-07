Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Зеленский ответил, что уже сделал это

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это. Об этом говорится на сайте президента, где опубликована петиция.

В ответе говорится, что президент рассмотрел петицию, которую поддержали 25 тыс. украинцев и принял решение относительно Богдана.

"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года № 434-А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.





Напомним, Богдан говорил, что заявление об отставке - это шаг по отношению к руководству и обществу.

РБК-Украина писало, что Богдан написал заявление об увольнении. Однако, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сначала опроверг информацию об отставке главы ОП.

Позже, уже президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Тогда он говорил, что не подписывал указ.

Добавим, что Богдана назначили главой Администрации президента 21 мая 2019 года. Во время кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента. Богдан также был известен как юрист олигарха Игоря Коломойского.