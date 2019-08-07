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Экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 07:41
Экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике
Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Знаменитый хореограф показала, как отдыхает на пляже

Алена Шоптенко, известный украинский хореограф, которая вместе с Владимиром Зеленским стала победительницей первого сезона шоу Танцы со звездами, показала своим поклонникам яркие фотографии с отдыха на море. На странице в Instagram Алена Шоптенко разместила несколько серий пляжных фотографий.

На снимках хореограф позирует в черном купальнике и невесомом халатике, а также с распущенными волосами и в различных позах.

 

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Мой личный all inclusive лайфхак # 3. Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше одеть халатик", - подписала фотографии звезда. Также она отметила, что все фотографии, которые она разместила – сделаны ее мужем Алексеем Ивановым.

 

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

В комментариях пользователи пришли в восторг от фигуры Шоптенко и отметили, что халатик ей совершенно не нужен.

  • Алена, как раз вам халатик и не нужен!
  • Вы и без халатика отлично выглядите.
  • Аврора – Ночь…
  • Классные фото.
  • Елена, Вы невероятно гармоничны. Невероятно красивы и немного загадочны. Оставайтесь всегда такой же.
  • Ой, вы такая худенькая и красивая, вам все эти лайфаки не нужны.
  • Морская нимфа.
  • Очень красивая. Кстати, и без халатика очень хорошо.

Экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальникеЭкс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальникеЭкс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике

Скриншоты комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Шоптенко рассказала о том, каким партнером был Владимир Зеленский во время проекта Танцы со звездами.

А также рассказывали о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о том, что ее шокировало в материнстве.

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