Экс-партнерша Зеленского поделилась яркими фото в купальнике

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Знаменитый хореограф показала, как отдыхает на пляже

Алена Шоптенко, известный украинский хореограф, которая вместе с Владимиром Зеленским стала победительницей первого сезона шоу Танцы со звездами, показала своим поклонникам яркие фотографии с отдыха на море. На странице в Instagram Алена Шоптенко разместила несколько серий пляжных фотографий.

На снимках хореограф позирует в черном купальнике и невесомом халатике, а также с распущенными волосами и в различных позах.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Мой личный all inclusive лайфхак # 3. Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше одеть халатик", - подписала фотографии звезда. Также она отметила, что все фотографии, которые она разместила – сделаны ее мужем Алексеем Ивановым.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

В комментариях пользователи пришли в восторг от фигуры Шоптенко и отметили, что халатик ей совершенно не нужен.

Алена, как раз вам халатик и не нужен!

Вы и без халатика отлично выглядите.

Аврора – Ночь…

Классные фото.

Елена, Вы невероятно гармоничны. Невероятно красивы и немного загадочны. Оставайтесь всегда такой же.

Ой, вы такая худенькая и красивая, вам все эти лайфаки не нужны.

Морская нимфа.

Очень красивая. Кстати, и без халатика очень хорошо.

Скриншоты комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Алена Шоптенко рассказала о том, каким партнером был Владимир Зеленский во время проекта Танцы со звездами.

А также рассказывали о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о том, что ее шокировало в материнстве.