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Зеленский заявил Варфоломею о невмешательстве в церковные дела

Новости » Политика    08.08.2019 - 15:56
Зеленский заявил Варфоломею о невмешательстве в церковные дела
Фото: Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей I (president.gov.ua)

Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле заявил, что власть не должна вмешиватся в церковные дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Как сообщается, Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - подчеркнул он.

Также в ходе беседы Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, сейчас Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Во время своего визита он заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Это, по его словам, будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что  президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Турция должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле между странами. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов. По мнению турецкого президента, достижение этой цели вполне реально.

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