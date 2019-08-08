Тримали за руку і не пускали до Зеленського: охоронці принизили журналістку росТБ

Зустріч Володимира Зеленського із Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі не обійшлася без неприємних інцидентів. Охорона заблокувала представницю пропагандистського каналу "Росія". У мережі з'явилося відео, опубліковане ресурсом "Укрінформ".

Інцидент стався в четвер, 8 серпня, коли Володимир Зеленський попрощався з Вселенським Патріархом і попрямував до свого автомобіля.

Президент дав журналістам короткий коментар і сів у авто. А в цей час охоронець, наданий турецькою стороною, тримав за руку і не давав наблизитися до президента журналістку росТБ.

Журналістку росТБ заблокували в Стамбулі (фото: ukrinform.ua)

Повідомляється, що представниця пропагандистського телеканалу була заблокована через її поведінку під час офіційної зустрічі Зеленського з представниками Вселенського Патріархату.

Також відомо, що журналістка разом з оператором чекала виходу президента України у дворі патріархії. А після того, як Зеленський і Варфоломій вийшли з храму, вони спробували наблизитися. Однак навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

Представницю росТБ блокували, поки авто з президентом не виїхало з провулка.

Журналістку росТБ заблокували у Стамбулі (відео: YouTube/Укрінформ)

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До речі, в кінці 2019 року в Україні пройде вручення нової нагороди - Кубка президента України Володимира Зеленського по гумору.