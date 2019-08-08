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Новая традиция: Зеленский начнет вручать Кубок президента за лучшие шутки

STYLERЖизнь    08.08.2019 - 04:20
Новая традиция: Зеленский начнет вручать Кубок президента за лучшие шутки
Украинским юмористам вручат Кубок президента Украины (Коллаж РБК-Украина)

Первое награждение состоится в Киеве, 13 декабря

В конце 2019 года в Украине пройдет вручение новой награды – Кубка президента Украины Владимира Зеленского по юмору. Официальное мероприятие по этому поводу запланировано на 13 декабря и вручение будет происходить в главном зале страны – во дворец "Украина" в Киеве. Об этом сообщили на странице организатора "Лиги смеха" в социальной сети Facebook.

Как говорится в сообщении организаторов – это новая награда. Также не исключается, что Кубок вручать будет лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Начинаем новую традицию - в конце года разыграем Кубок Президента Украины. Будет много юмора, смеха и шуток. И примечательно то, что будет происходить все это действо на главной сцене нашей страны - во Дворце "Украина" 13 декабря", - сообщают организаторы.

Новая традиция: Зеленский начнет вручать Кубок президента за лучшие шутки

Скриншот 

Билеты на мероприятие будут дороже обычного. Цена на другие мероприятия "Лиги смеха" обычно достигает 1250 гривен, однако на вручение Кубка президента Украины билеты будут стоить от 150 до 3500 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский впервые вышел в свет со своим сыном и появился на "Лиге смеха" в Одессе.

А также мы рассказывали о том, что юмористы не рискнули шутить над Зеленским на "Лиге смеха" в Одессе. 

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