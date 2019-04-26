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Вражда и подлость: Меган Маркл снова нарвалась на нелюбовь персонала

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 08:29
Вражда и подлость: Меган Маркл снова нарвалась на нелюбовь персонала
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл потерпает от сплетен недоброжелателей

Меган Маркл потерпает от чрезмерной критики со стороны рабочих. Внутри дворца царит роскошная обстановка и все выглядит довольно сказочно, однако все не так гладко, как хотелось бы. Придворные нередко неладят между собой, когда дело доходит до "королевской вражды". Об этом информирует Сosmopolitan.

По словам королевского эксперта и автора Тины Браун, Меган Маркл имела дело с множеством драматичных ситуаций, которые касались соперничающих между собой сотрудников.

"То, с чем она имеет дело, - это двойные ужасы. Один из них - ужасные сплетни, вражда, подлость, "шипящие" придворные и различные "вражеские группировки" во дворце", - рассказывает эксперт.

Вражда и подлость: Меган Маркл снова нарвалась на нелюбовь персоналаМеган Маркл (Фото: vox.com)

Она утверждает, что это напоминает телешоу, в котором все конкурируют друг с другом. Тут есть те, кто больше поддерживает Чарльза и Камиллу, а есть те, кто отдает предпочтение защищать Гарри и Уильяма. 

Меган Маркл, напротив, часто потерпает от чрезмерной критики и осуждающих взглядов, ведь известно, что обладает завышенными требованиями к окружающим и всячески "терроризирует" своих сотрудников разными поручениями уже с 5 утра.

Напомним, Принцы Гарри и Уильям, которые ранее были дружны, сейчас держат между собой дистанцию. Поклонники подозревают, что Меган Маркл приложила руку к охлаждению отношений между братьями.

Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.

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