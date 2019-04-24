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Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 13:01
Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями
Меган Маркл взбесила Елизавету ІІ (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл в очередной раз вывела из себя королеву Елизавету ІІ

Беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Так, после нарушения многих королевских традиций герцогиня Сассекская вместе со своим мужем принцем Гарри решили пойти на очередную авантюру в голливудском духе.

По информации британских таблоидов, Меган Маркл после родов хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Собеседники издания Еxpress говорят, что Елизавета ІІ не просто против этой идеи - королева в ярости от того, что о планах Меган и Гарри узнала только от своих помощников.

Если верить инсайдерам, 37-летняя Маркл твердо настаивает на том, чтобы сделать все, связанное с рождением малыша иначе, чем это заведено в королевской семье.

"Эта ситуация создает огромнейшее напряжение между беременной герцогиней и всем дворцом", - пишет издание.

Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

В то же время в окружении Меган Маркл говорят, что претензии королевы "категорически несправедливы". Более того, представитель герцогини заверил журналистов, что "никаких планов по фотосессии в Vogue у Меган Маркл и принца Гарри нет".

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости.

Напомним, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.

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