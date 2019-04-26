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Ворожнеча та підлість: Меган Маркл знову натрапила на нелюбов персоналу

STYLERПерсони    26.04.2019 - 08:29
Ворожнеча та підлість: Меган Маркл знову натрапила на нелюбов персоналу
Колаж РБК-Україна

Меган Маркл потерпає від пліток недоброзичливців

Меган Маркл потерпає від надмірної критики з боку робітників. Всередині палацу панує розкішна обстановка і все виглядає досить гарно, проте все не так гладко, як хотілося б. Придворні нерідко неладят між собою, коли справа доходить до "королівської ворожнечі". Про це інформує Сosmopolitan.

За словами королівського експерта та автора Тіни Браун, Меган Маркл мала справу з безліччю драматичних ситуацій, які стосувалися змагань працівників між собою.

"Те, з чим вона має справу, - це подвійні жахи. Один з них - жахливі плітки, ворожнеча, підлість, "шиплячі" придворні та різні ворожі угруповання в палаці", - розповідає експерт.

Ворожнеча та підлість: Меган Маркл знову натрапила на нелюбов персоналуМеган Маркл (Фото: vox.com)

Вона стверджує, що це нагадує телешоу, в якому всі конкурують один з одним. Тут є ті, хто найбільше підтримує Чарльза і Каміллу, а є ті, хто віддає перевагу захищати Гаррі та Вільяма.

Меган Маркл, навпаки, часто потерпає від надмірної критики та засуджуючих поглядів, адже відомо, що вона володіє підвищеними вимогами до оточуючих та всіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями вже з 5-ої ранку.

Нагадаємо, Принци Гаррі та Вільям, які раніше були дружні, зараз тримають між собою дистанцію. Шанувальники підозрюють, що Меган Маркл доклала руку до охолодження відносин між братами.

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми забаганками. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею та малюком для популярного глянцю Vogue.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.

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