Мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон: что произошло

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Мама Меган Маркл будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком в первое время

Меган Маркл находится на последних месяцах беременности - по прогнозам она должна родить в конце апреля - начале мая. Недавно стало известно, что мама герцогини Сассекской срочно вылетела в Лондон, чтобы быть рядом с дочерью в самый важный момент ее жизни. Об этом сообщают западные СМИ.

63-летняя Дория Рэгланд будет помогать 37-летней Меган Маркл и 34-летнему принцу Гарри в первое время после рождения малыша, хотя ранее сообщалось, что королевская чета занята поиском няни для будущего ребенка.

Меган Маркл с мамой (фото: Legion-media)

Поклонники считают, что приезд мамы Меган Маркл - это самое очевидное свидетельство того, что долгожданное событие наступит уже совсем скоро.

Напомним, у Меган и Дории теплые и близкие отношения - она единственный человек из семьи герцогини, который присутствовал на королевской свадьбе и с которым Меган общается.

Дория Рэгланд постоянно живет в Лос-Анджелесе, где работает инструктором по йоге и занимается социальной работой. Она время от времени навещает в Лондоне дочь и зятя.

Мама Меган Маркл Дория Рэгланд (фото: Legion-media)

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл рассматривает вопрос о будущей заявке на пост президента Соединенных Штатов.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не вспомнили о Меган Маркл по случаю поздравления королевы Елизаветы II с ее 93-м днем рождения.

К слову, Меган Маркл дали новое прозвище. Имя герцогини стало глаголом - его внесли в так называемый "городской словарь".