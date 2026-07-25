Маск розповів, як Росія отримала Starlink для використання у війні проти України
Відомий мільярдер Ілон Маск заявив, що армія РФ змогла отримати термінали Starlink за допомогою контрабанди. Позбавити окупантів цього привілею вдалося за допомогою створення "білого списку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Economist.
За словами бізнесмена, компанія Starlink ніколи не продавала термінали росіянам. Армія РФ придбала їх шляхом контрабанди.
"Ми ні в який момент не продавали Starlink росіянам. По суті вони отримували термінали Starlink, які були замовлені через Україну, а потім контрабандою переправляли їх на схід України, де знаходяться російські війська. І потім у деяких випадках використовували їх для проведення атак", - сказав Маск.
Він додав, що для вирішення цього питання його компанія спільно з українським урядом створила "білий список". Тобто список терміналів Starlink, які схвалені.
"Однак у цього є і зворотний бік: безліч людей, які були звичайними користувачами Starlink і просто намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання, тепер більше не мають доступу до Starlink", - зазначив мільярдер.
Що передувало
Нагадаємо, росіяни почали використовувати на фронті «сірі» термінали Starlink ще з 2023 року. Однак на початку 2026 року ворог почав атакувати Україну дронами, оснащеними цими терміналами. Зокрема, для того, щоб обходити українську ППО та керувати своїми безпілотниками "онлайн".
Однак незабаром до Ілона Маска звернувся нині колишній міністр оборони Михайло Федоров, після чого 5 лютого стало відомо, що в Україні було здійснено блокування неперевірених терміналів.
Ще через кілька годин у Міноборони України повідомили, що через блокування терміналів у росіян виникли серйозні проблеми. Зокрема, кількість штурмів значно зменшилася через втрату зв’язку з підрозділами.