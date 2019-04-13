Такого еще никто не видел: в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Дядя герцогини Сассекской обнародовал ее детские фото

Дядя Меган Маркл, которая в ближайшее время станет матерью, обнародовал детские снимки герцогини. Фотографии родственник доверил изданию Daily Mail, которое их и опубликовало.

Дядя герцогини Джозеф Джонсон подогревает интерес общественности к своей племяннице и передает британской прессе эксклюзивные фотографии маленькой Меган Маркл.

На фотографиях герцогиня изображена со своей матерью Дорией и бабушкой Жанетт. Некоторые снимки были сделаны прямо 4 августа 1981 года в лос-анджелесском госпитале - через несколько часов после рождения Меган. На других будущей герцогини уже исполнился год.

Фото: (Daily Mail)

"Мне кажется, сейчас самое подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган - позитивную сторону. И пусть они, наконец, все помирятся и станут принимать участие в жизни друг друга", - объяснил свое решение Джозеф Джонсон.

Напомним, что сотрудники Меган Маркл устали терпеть ежедневные унижения. Герцогиня мало того, что обладает завышенными требованиям к окружающим ее людям, так еще и всячески "терроризирует" своих сотрудников разными поручениями с 5 утра.

Мы писали, что мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом. Пренебрежительное отношение к рабочим сказывается во всех жестах и словах. Например, она привыкла подзывать персонал к себе щелчком пальцев, что раздражает и не на шутку обижает людей.

К слову, Меган решила нарушить традицию родов в больнице, которую установила ее покойная свекровь принцесса Диана. Герцогиня будет рожать дома, как когда-то делала бабушка Гарри королева Елизавета.