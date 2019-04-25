Виновата Меган? Принцы Гарри и Уильям стали чужими (фотофакт)

Принцы Уильям и Гарри (фото: GettyImages)

Гарри и Уильям раньше были не разлей вода, а сейчас они держатся отстраненно

Принцы Гарри и Уильям, которые ранее были дружны, сейчас держат между собой дистанцию. Это стало очевидно после того, как стали опубликованы фото с пасхальной службы, на которую вся королевская элита собралась в церкви святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщают западные СМИ.

Журналисты обратили внимание, что принц Гарри прибыл в церковь отдельно от Уильяма и его жены Кейт Миддлтон и стоял вдали от брата, когда появилась Елизавета II.

Принцы Гарри, Отэм и Питер Филлипс (фото: GettyImages)

Хотя ранее принц очень близко общался и с братом, и с его женой Кейт Миддлтон - они нередко появлялись на мероприятиях вместе. В СМИ даже публиковали снимки, по которым делали выводы, что между Гарри и Кейт больше "химии", чем между герцогиней Кембриджской и ее законным супругом.

Однако в это воскресенье Гарри держался поближе к двоюродным Питеру и Заре Филлипс и их супругам.

По версии источника, братья находятся на "разных этапах своей жизни" и "больше не мальчики", которыми они когда-то были. Тем не менее Гарри обменялся парой слов с Уильямом и Кейт за пределами часовни.

Принцы Гарри и Уильям отдалились друг от друга (фото: GettyImages)

Однако поклонники, следящие за жизнью Кенсингтонского дворца, предполагают, что в охлаждении отношений между братьями виновата Меган Маркл, о чем отмечается в комментариях под новостью.

"Как всегда, шерше ля фамм... виновата Меган";

"Похоже, беременная супруга запретила Гарри на километр к брату подходить, приходится за часовней шептаться";

"Ну вот, а какие они милахи были - Кейт и Гарри, постоянно шептались и шушукались, пока Уильям отсыпался рядышком";

"Виновата Меган?"

Напомним, беременная Меган Маркл снова взбесила Елизавету ІІ своими прихотями. Стало известно, что после родов герцогиня хочет провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного глянца Vogue.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл уже могла родить ребенка, но вместе с принцем Гарри приняла решение повременить с официальным объявлением этой долгожданной новости.

К слову, мама бывшей актрисы срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с Меган в момент ее родов. Кроме того, она в первое время будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком.