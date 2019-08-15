Вражда нарастает: Кейт Миддлтон перенесла отпуск из-за Меган Маркл

Кейт Миддлтон вынуждена перенести свой отпуск вместе с семьей в Шотландии, чтобы не пересечься там с Меган Маркл. Об этом сообщается в статье издания The Sun.

По традиции, королева Елизавета II ежегодно в августе отдыхает в шотландском замке Балморал. Там ей не надоедают папарацци и в это время она освобождает свой график от официальных мероприятий.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (Getty Images)

Ранее было заявлено, что компанию в отпуске ей должны составить герцоги Сассекские и герцоги Кембриджские. Однако выяснилось, что графики приезда Кейт Миддлтон и Меган Маркл совпадают, поэтому было принято решение о переносе отпуска герцогов Кембриджских на более позднее время.

Как отмечает журналист Роберт Джобсон, Кейт Миддлтон специально попросила перенести запланированную поездку, так как отношения между женами принцами Уильяма и принца Гарри в последнее время стало особенно напряженными.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (Getty Images)

В частности, герцоги Кембриджские были задеты высказыванием герцогов Сассекских по поводу рождения наследников. Принц Гарри заявил, что у него с Меган Маркл будет в семье не более двух детей, так как планета и так перенаселена. И это при том, что в семье его брата подрастает уже трое детей и по некоторым данным Кейт Миддлтон не исключает рождение еще одного малыша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл нарушила вековые правила, поздравляя сына Кейт Миддлтон.

А также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорируют друг друга.