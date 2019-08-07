Меган Маркл и Кейт Миддлтон снова в ссоре: что произошло

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (Getty Images)

Меган Маркл продолжает шокировать публику своими выходками

Меган Маркл в очередной раз нашла способ, чтобы показать свое, совсем недружеское отношение к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму и сделала это с помощью социальных сетей.

Чуть более недели назад герцогиня Сассекская, которая самостоятельно курирует страницу в Instagram, внезапно удалила много контактов из своего аккаунта. Как объяснила сама Меган Маркл, она это сделала потому что, в ее подписках набралось слишком много негативно настроенных пользователей.

Меган Маркл (Getty Images)

Также герцогиня Сассекская пообещала, что в будущем будет более тщательно выбирать свои подписки и анонсировала, что ежемесячно будет выбирать 15-16 аккаунтов благотворительных фондов, которые будет поддерживать.

А недавно она объявила, какие аккаунты заинтересовали ее в августе. В ее список вошли: австралийская организация, которая опекает людей с проблемами ментального характера, кенийский проект защиты африканских львов, калифорнийская программа помощи инвалидам-колясочникам, британская организация, которая собирает средства на лечение юных пациентов-сердечников. Также в список вошла организация помощи сирийским беженцам и многие другие.

А вот аккаунт благотворительной организации, которую курируют Кейт Миддлтон и принц Уильям, в список герцогини Сассекской не попал.

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Благотворительная организация была организована в 2009 году принцем Уильямом и принцем Гарри. Позже к ней присоединилась и Кейт Миддлтон. В 2018 году фонд был переименован в "Фонд герцога и герцогини Кембриджских и герцога и герцогини Сассекских", а в 2019 году две королевские пары разбежались в разные стороны.

Они прекратили совместную работу и договорились закончить все совместные проекты. Однако следить за тем, как идут дела у родственников, Меган Маркл не пожелала.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Меган Маркл появился союзник в королевской семье.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри объяснили странное поведение в Instagram.