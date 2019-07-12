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Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорируют друг друга: фотофакт

STYLERПерсоны    12.07.2019 - 19:37
Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорируют друг друга: фотофакт
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не общаются друг с другом

Меган Маркл и Кейт Миддлтон очень странно вели себя во время последнего выхода в свет, куда герцогини приехали на благотворительный матч по поло поддержать своих супругов. Слухи о разладе между Маркл и Миддлтон могут подтвердить снимки, на которых они игнорируют друг друга, пишет Express.co.uk.

Так, эксперт по языку тела Джуди Джеймс утверждает, что Меган намеренно избегала Кейт, уделяя все внимание двухмесячному Арчи. И Кейт, и Меган наблюдали за матчем поло, который прошел в частном клубе Billingbear Polo Club, со стороны.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорируют друг друга: фотофакт

Кейт Миддлтон и принц Луи (фото: GettyImages)

При этом Меган не выпускала из рук Арчи, а Кейт сидела на корточках с годовалым принцем Луи. Обе герцогини игнорировали друг друга и все внимание направляли на детей.

"То, что мы увидели, похоже на двух матерей, который заключены и потеряны в своих собственных мирах", - утверждает эксперт.

Джуди Джеймс признала, что Меган, возможно, беспокоилась о том, чтобы не разбудить своего спящего сына, однако добавила: "Это может быть преднамеренная попытка избегать друг друга".

Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорируют друг друга: фотофакт

Меган Маркл и Кейт Миддлтон с сыновьями (фото: GettyImages)

После матча Меган вместе с Арчи направилась к принцу Гарри, чтобы поздравить его с игрой. Герцогини так и не перекинулись даже парой слов.

Напомним, что Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне, где запретила себя фотографировать. Меган вместе со своими подругами посетила турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия.

Мы также писали о том, что королевские эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней.

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