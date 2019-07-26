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Очень лично: стало известно о секретном чате Миддлтон и Маркл

STYLERПерсоны    26.07.2019 - 18:25
Очень лично: стало известно о секретном чате Миддлтон и Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл создали секретный чат - все детали (фото: Getty Images)

Герцогини поддерживали дружеские отношения в течение всей беременности Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не раз обвиняли в том, что они не могут ужиться в одной семье. Сейчас стало известно, что на самом деле герцогини прекрасно ладили во время всей беременности Маркл. Так, сейчас западная пресса пишет о том, что герцогини нашли общий язык и даже общались в секретном чате, обсуждая тонкости предстоящего материнства.

Пока известный хирург распространил слухи про уколы красоты для Кейт, королевский репортер Кэролайн Дюран приоткрыла завесу тайны об истинных отношениях жен принца Уильяма и принца Гарри.

Как сообщают британские СМИ, если ранее между супругами принцев и была некая напряженность, то теперь они могут похвастаться доверительными отношениями. И ключевую роль в этом сыграла беременность Меган. Сообщается, что Кейт и Меган постоянно были на связи, и опытная герцогиня Кембриджская делилась советами в контексте материнства.

Источник издания Daily Mail рассказал, что Кейт делала все, чтобы оказать поддержку Меган.

"Кейт была отличным источником поддержки в дни, когда Меган ждала появления на свет Арчи. Они постоянно разговаривали и писали друг другу сообщения. Кейт хотела быть уверенной, что Маркл чувствует себя желанной в семье", - заявил королевский инсайдер.

 

Кейт Миддлтон и Меган Маркл создали секретный чат - все детали (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Интересно, что теперь, кроме группового чата для герцогов Кембриджских и Сассекских, герцогини создали свой отдельный чат, чтобы обсуждать там сугубо женские вопросы. Надо сказать, что появление малыша Арчи сблизило и принцев.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гиннеса.

Также мы сообщали, что стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон.

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