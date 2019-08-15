Ворожнеча наростає: Кейт Міддлтон перенесла відпустку через Меган Маркл

Кейт Міддлтон змушена перенести свою відпустку разом з сім'єю в Шотландії, щоб не перетнутися там з Меган Маркл. Про це повідомляється в статті видання The Sun.

За традицією, королева Єлизавета II щорічно в серпні відпочиває в шотландському замку Балморал. Там їй не набридають папараці і в цей час вона звільняє свій графік від офіційних заходів.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (Getty Images)

Раніше було заявлено, що компанію в відпустці їй повинні скласти герцоги Сассекські і герцоги Кембриджські. Однак з'ясувалося, що графіки приїзду Кейт Міддлтон і Меган Маркл збігаються, тому було прийнято рішення про перенесення відпустки герцогів Кембриджських на більш пізній час.

Як зазначає журналіст Роберт Джобсон, Кейт Міддлтон спеціально попросила перенести заплановану поїздку, так як відносини між дружинами принцами принца Вільяма і принца Гаррі останнім часом стало особливо напруженими.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (Getty Images)

Зокрема, герцоги Кембриджські були зачеплені висловлюванням герцогів Сассекських з приводу народження спадкоємців. Принц Гаррі заявив, що у нього з Меган Маркл буде в родині не більше двох дітей, так як планета і так перенаселена. І це при тому, що в сім'ї його брата вже підростає троє дітей і, за деякими даними Кейт Міддлтон не виключає народження ще одного малюка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл порушила вікові правила, вітаючи сина Кейт Міддлтон.

А також ми розповідали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон ігнорують один одного.