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Враг уничтожен двумя ударами: боец ВСУ совершил шикарный выстрел на Донбассе (видео)

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 18:24
Враг уничтожен двумя ударами: боец ВСУ совершил шикарный выстрел на Донбассе (видео)
Украинские военные совершили точный удар по противнику (Коллаж РБК-Украина)

Военные провели успешную операцию на Светлодарской дуге

Бойцы ВСУ провели успешную операцию по уничтожению противника на Светлодарской дуге на Донбассе. Они двумя точными ударами разрушили блиндаж пророссийских боевиков. Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Украинский военный совершил два точных выстрела по укрытию боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Противотанковые радиоуправляемые ракеты полностью разгромили убежище боевиков. В результате попадания блиндаж взорвался и начал гореть. На видео, которое снято с высоты птичьего полета, видно, как от блиндажа почти ничего не осталось.

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", - так подписал Цаплиенко видео.

Украинские военные нанесли точный удар по блиндажу врага (Видео: YouTube/Новости Украина. Мир)

Какие потери от точного выстрела бойцов ВСУ понесли противники, на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ рассказали, как освободили от контроля противника еще одну часть украинской земли.

Они адекватно ответили на постоянное нарушение перемирия и увеличили свою зону ответственности на Донбассе.

А также мы ранее сообщали о том, что бойцы ВСУ прекрасным точным ударом уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР" в городе Ясиноватая Донецкой области.

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