Ворог знищений двома ударами: боєць ВСУ зробив шикарний постріл на Донбасі (відео)

Українські військові здійснили точний удар по противнику (Колаж РБК-Україна)

Військові провели успішну операцію на Светлодарскій дузі

Бійці ВСУ провели успішну операцію по знищенню противника на Светлодарскій дузі на Донбасі. Вони двома точними ударами зруйнували бліндаж проросійських бойовиків. Відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Український військовий здійснив два точних постріли по укриттю бойовиків із протитанкового ракетного комплексу. Протитанкові ракети, радіокеровані ракети повністю розгромили притулок бойовиків. В результаті потрапляння бліндаж вибухнув і почав горіти. На відео, яке знято з висоти пташиного польоту, видно, як від бліндажа майже нічого не залишилося.

"Оператор українського ПТРК на Светлодарскій дузі знищує ворожий бліндаж", - так підписав Цаплієнко відео.

Українські військові завдали точний удар по бліндажу ворога (Відео: YouTube/Новини Україна. Світ)

Які втрати від точного пострілу бійців ВСУ зазнали супротивники, на даний момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бійці ВСУ розповіли, як звільнили від контролю противника ще одну частину української землі.

Вони адекватно відповіли на постійне порушення перемир'я і збільшили свою зону відповідальності на Донбасі.

А також ми раніше повідомляли про те, що бійці ВСУ прекрасним точним ударом знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" в місті Ясинувата Донецької області.