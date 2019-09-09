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Не надо ведер оливье: воин ВСУ рассказал всю правду о питании бойцов

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 10:23
Не надо ведер оливье: воин ВСУ рассказал всю правду о питании бойцов
Военные едят обед (twitter.com wings_phoenix)

Военнослужащий с Донбасса рассказал, как питаются бойцы ВСУ

Военные ВСУ на Донбассе получают нормальное питание и никто из них в тазиках оливье не нуждается. Об этом сообщил боец под ником Ночной Сталкер в Facebook. По его словам, голодных обмороков ни у кого еще не было. Свой пост он адресовал волонтеру, имя которого не называется, в котором тот пишет, что бойцам урезали нормы питания. Ночной Сталкер уверяет, что иногда он не может доесть свой обед до конца.

"Я не знаю, кому там урезали нормы питания. У нас в части кормят более чем прилично, обед иногда доесть не могу. Голодных обмороков медслужба не фиксировала. Качество и количество - очень даже норм, а когда не норм, то начпрод выслушивает в свой адрес много матов и всегда делает выводы", - написал он.

Военный отмечает, что салат оливье воины не любят даже на Новый Год. Блюдо негде хранить и потом его просто отдают в детские дома или интернаты.

Военный подчеркнул, что есть более важные вопросы в армии, чем питание.

Не надо ведер оливье: воин ВСУ рассказал всю правду о питании бойцов

Скриншот поста (facebook.com/nightstalkerkyiv)

Как мы ранее писали, украинские бойцы больше не держат оборону на шахте "Бутовка". Связано это с тем, что за время боев враг уничтожил практически все здания и даже подвалы.

Напомним, что 5 сентября на территории оккупированного Донбасса недалеко от Горловки погиб военный Михаил Ткачишин, который отдал свою жизнь за Украину.

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