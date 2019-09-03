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Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР" (видео)

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 21:57
Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР" (видео)
Военные ВСУ разгромили дом "министра" боевиков "ДНР" (иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Бойцы ВСУ продолжают громить окупантов

Посреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области сгорел дом "главы" МВД так называемой "ДНР" Алексея Дикого. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живым" на странице в Facebook.

В подписи к видео говорится, что оно было снято еще до объявления очередного перемирия. ВСУ поделились результатом успешно проведенной операции.

Военные ВСУ разгромили дом "министра" боевиков "ДНР" (видео: facebook.com/backandalive)

Волонтеры отметили, что обычно боевики во всех своих бедах обвиняют украинские диверсионно-разведывательные группы, но в этот раз они замолчали этот инцидент.

"Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции. Наслаждайтесь и не забывайте помогать армии, охраняющей ваш покой", - написали волонтеры.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Люблю такие видео... Сразу настроение улучшилось;
  • Партизаны рулят! Слава Украине!
  • Сгорел сарай, гори и хата;
  • Замечательно горит, эпично!
  • Жизнь бумеранг, что заслуживает, то имеет;
  • Это же не его дом, а "отжатый";
  • Классно горит;
  • Которая "печальная" новость!
  • Красиво горит, ярко!
  • Это бонус по акции: "Печалька для урода!"... Смотрела бы вечно!!!

Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из &quot;министров&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; (видео)

Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из &quot;министров&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; (видео)

Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из &quot;министров&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; (видео)

Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из &quot;министров&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; (видео)

Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из &quot;министров&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе. В сети появилось яркое видео разгрома окупантов.

Ранее сообщалось о том, что военные ВСУ разгромили вражескую бронетехнику на Донбассе.

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