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Врачи рассказали правду о состоянии Заворотнюк

STYLERПерсоны    22.10.2019 - 20:01
Врачи рассказали правду о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Известный онколог сообщил, в каком состоянии сейчас может находиться Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает свое лечение в одном из элитных медицинских центров в деревне Жуковка на Рублевке. По словам российского онколога, иногда врачи путают раковое заболевание на начальной стадии с остеохондрозом и назначают совсем другое лечение. Об этом специалист рассказал одному из российских СМИ.

Онколог отметил, что эти два заболевания имеют похожие симптомы вначале.

"К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику", - сказал доктор.

Врачи рассказали правду о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

По словам медика, если есть подозрение на рак у пациента - его срочно нужно отправлять на МРТ.

"Хотя, конечно, далеко не каждого пациента с головной болью и тошнотой сегодня направляют на такую высокотехнологичную диагностику. Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга — головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге", - отметил врач.

Также онколог предупредил, что болезнь может протекать бессимптомно, если опухоль сосредоточена в лобной доле.

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