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Лікарі розповіли правду про стан Заворотнюк

STYLERПерсони    22.10.2019 - 20:01
Лікарі розповіли правду про стан Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Відомий онколог повідомив, в якому стані зараз може перебувати Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк продовжує своє лікування в одному з елітних медичних центрів в селі Жуківка на Рубльовці. За словами російського онколога, іноді лікарі плутають ракове захворювання на початковій стадії з остеохондрозом і призначають зовсім інше лікування. Про це фахівець розповів одному з російських ЗМІ.

Онколог зазначив, що ці два захворювання мають схожі симптоми спочатку.

"На жаль, нерідкі випадки, коли лікарі первинної ланки довгий час лікують у пацієнтів з пухлинами остеохондроз, який дає подібну симптоматику", - сказав доктор.

Лікарі розповіли правду про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

За словами медика, якщо є підозра на рак у пацієнта - його терміново потрібно відправляти на МРТ.

"Хоча, звичайно, далеко не кожного пацієнта з головним болем і нудотою направляють на таку діагностику високотехнологічну. Основні симптоми злоякісних новоутворень головного мозку — головний біль, нудота, блювота, напади, слабкість в руці або нозі", - зазначив лікар.

Також онколог попередив, що хвороба може протікати безсимптомно, якщо пухлина зосереджена в лобовій частці.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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