Врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются

Сахарный диабет является одной из ведущих причин преждевременной заболеваемости и смертности, ведь недуг часто приводит к ампутации конечностей, потере зрения, почечной недостаточности и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Среди основных признаков болезни, что сигнализируют о начале проблемы, есть и ряд "не популярных" симптомов - их нередко игнорируют люди. Врачи объяснили, какие "звоночки" могут указывать на диабет и на что следует обращать внимание

Пять явных признаков сахарного диабета, которые часто игнорируют

1. Темные пятна на коже

У диабетиков часто наблюдаются обесцвечивание кожи, преимущественно под мышками и на затылке. Такой темный кератоз связан с изменениями кровеносных сосудов. Поменявшая цвет кожа на ощупь отличается от других мест на теле.

При диабетической ангиопатии избыток сахара в крови повреждает стенки сосудов, что означает, что эпителиальные клетки, кератиноциты меньше питаются и не способны правильно делиться и регенерировать. В результате происходит изменение пигментации и утолщение эпидермиса.

2. Неконтролируемые вспышки гнева

Откуда взяться хорошему настроению, если нет адекватного лечения? Это с колебаниями уровня сахара в крови - его постоянным подъемом и снижением. Так, мозг не может эффективно использовать глюкозу, которая циркулирует в крови, а его ткани недостаточно питаются. Поэтому многие пациенты с диабетом могут испытывать беспокойство, раздражительность, растерянность, гнев.

3. Интимные проблемы

Диабет II типа сильно ослабляет иммунную систему, а это усиливает склонность к грибковым инфекциям влагалища и полового члена. Для женщин занятие сексом может быть болезненным и неприятным еще из-за негрибковых интимных инфекций, а также сухости влагалища.

Женщины с диабетом также более восприимчивы к частым инфекциям мочевыводящих путей, что способно нанести им сильный дискомфорт во время полового акта. А диабет у мужчин может снизить либидо и привести к эректильной дисфункции.

4. Покалывание в ногах

Из-за избытка циркулирующей в крови глюкозы возникает нейропатия - повреждение нерва, что проявляется в покалывании или боли, что чаще всего ощущается в ногах. При этом покалывание или онемение в стопе часто приписывают плохому положению или давлению нерва, хотя такой тревожный симптом указывает на повреждение нервов.

Из-за плохого кровоснабжения стопа постепенно становится сухой, там начинает трескаться кожа, на ней могут возникнуть язвы или появиться травмы, что могут привести к ампутации.

5. Сладковато-кислое дыхание

Сладковато-кислый запах изо рта считается одним из самых опасных осложнений - иногда является симптомом диабетического кетоацидоза, возникающего вследствие значительного дефицита инсулина. Так, когда его нет, организм не может взять глюкозу из крови, и клетки ищут источник энергии в жировой ткани, расщепляя жиры.

При таком процессе производятся кетоновые тела - они накапливаются в печени и нарушают жизненно важные процессы. Организм пытается вывести их с помощью легких. Поэтому одним из симптомов ацидоза является странный запах изо рта.

Основные симптомы сахарного диабета: